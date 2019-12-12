-
الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل وابنها للمفتى فى المنيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:25 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم، أوراق سيدة وابنها لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهما بتهمة قتل الزوج في مركز ملوي.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة أوراق كل من "م. ف"، ربة منزل، وابنها "ك"، 23 عامًا، طالب جامعي، في القضية رقم 11185 والمقيدة برقم 1173 جنايات ملوي لسنة 2019 إلى فضيلة المفتي، إذ أقدمت المتهمة الأولى بمساعدة ابنها "ك" على قتل زوجها "إسماعيل. ش"، 57 عاما، ويعمل سمسارًا، ومقيم بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأضاف أن المتهمة كانت قد اعترفت في تحقيقات النيابة بارتكاب واقعة القتل، حينما وضعت لزوجها المنوم في القهوة فسقط على الأرض، وأخذت في خنقة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها، ثم دفنت الجثة داخل المنزل بمساعدة ابنهما، واعترفت بأنها قتلته لعدم إنفاقه عليها وابنهما ولعلاقاته النسائية المتعددة، وأنها بلطت أرضية المنزل بسيراميك مغاير للون باقي أرضية المنزل.

وأشار المصدر القانوني، إلى أن المجني عليه له ابن من زوجته الأولى يدعى "محمد"، 34 عامًا، لاحظ غياب والده لأكثر من 40 يومًا، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى منزل المتهمين للسؤال عنه، وحينما ارتاب في الأمر أبلغ الشرطة.

ونجح ضباط مباحث مركز ملوي في كشف الجريمة، وتمكن المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، من إلقاء القبض على المتهمين، واستخراج جثة السمسار من داخل المنزل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

رضوى الشربيني تعتذر عما قالته عن فاقدي البصر: "خاني التعبير"

منذ حوالي 23 ساعة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

البترول: ارتفاع إنتاج "ظهر" لـ3 مليارات قدم غاز يوميًا

منذ حوالي 3 ساعات

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصور

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

image description

حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف بحي شرق الإسكندرية

image description

محافظ بني سويف يحيل مسئولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

image description

محافظ بني سويف: لن أدخر جهدًا للدفع بالاستثمار في "كوم أبو راضي"

image description

محافظ بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة بسنور (صور)

الأكثر قراءة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

تغيرات جينية جديدة تؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

الحريري يستطلع إمكان تقديم البنك الدولي وصندوق النقد مساعدة للبنان

انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. وبدء فرز الأصوات

البريطانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة

مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون موسم الحج المقبل

منوعات

دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يسبب جلطة دماغية

حالة طبية نادرة تسبب "اختفاء" عظام أصابع امرأة

طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

أفيال تقتحم مطعمًا وترعب زبائنه فى زامبيا

كشكول

"إعلام القاهرة" توصي بالتركيز علي تعريف المرأة بحقوقها المجتمعية

موعد إرسال كشوف أسماء طلاب الأول ثانوي لأداء اختبارات نصف العام

"مجاهد" والسفير الأمريكى يتفقدان مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

لأول مرة.. افتتاح مركز رعاية للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

إسلام سياسي

داعش يتبنى هجوم النيجر الإرهابي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

"طلعت حرب الثقافي" يستضيف ندوة "فن العلاقات مع الآخرين"

عروض أفلام بـ"زاوية" بمناسبة الذكرى الـ71 لحقوق الإنسان

السينما الإفريقية و"باب زويلة" بمراكز الإبداع.. الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قصور الثقافة: لبيتُ كلَ مطالب أدباء مصر لإنجاح مؤتمرهم

صفحتنا ع الفيس بوك