إحالة أوراق ربة منزل وابنها للمفتى فى المنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم، أوراق سيدة وابنها لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهما بتهمة قتل الزوج في مركز ملوي.



قال مصدر قانوني، إن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة أوراق كل من "م. ف"، ربة منزل، وابنها "ك"، 23 عامًا، طالب جامعي، في القضية رقم 11185 والمقيدة برقم 1173 جنايات ملوي لسنة 2019 إلى فضيلة المفتي، إذ أقدمت المتهمة الأولى بمساعدة ابنها "ك" على قتل زوجها "إسماعيل. ش"، 57 عاما، ويعمل سمسارًا، ومقيم بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وذلك في شهر مايو الماضي.



وأضاف أن المتهمة كانت قد اعترفت في تحقيقات النيابة بارتكاب واقعة القتل، حينما وضعت لزوجها المنوم في القهوة فسقط على الأرض، وأخذت في خنقة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها، ثم دفنت الجثة داخل المنزل بمساعدة ابنهما، واعترفت بأنها قتلته لعدم إنفاقه عليها وابنهما ولعلاقاته النسائية المتعددة، وأنها بلطت أرضية المنزل بسيراميك مغاير للون باقي أرضية المنزل.



وأشار المصدر القانوني، إلى أن المجني عليه له ابن من زوجته الأولى يدعى "محمد"، 34 عامًا، لاحظ غياب والده لأكثر من 40 يومًا، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى منزل المتهمين للسؤال عنه، وحينما ارتاب في الأمر أبلغ الشرطة.



ونجح ضباط مباحث مركز ملوي في كشف الجريمة، وتمكن المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، من إلقاء القبض على المتهمين، واستخراج جثة السمسار من داخل المنزل.