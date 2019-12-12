محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة

نشر الفنان محمد رمضان فيديو للفنانة جوهرة وهي تغني أغنية "مافيا" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".



وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص على أغنية "مافيا" من داخل سيارة.



ويستعد "رمضان" لطرح أغنية "يلا نسهر" المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن محمد رمضان يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.