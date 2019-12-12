حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، توجه قوات الجيش إلى العاصمة الليبية طرابلس.



وقال حفتر، في بيان مساء اليوم وجهه للشعب ولقوات الجيش "نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس".



ودعا حفتر الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس إلقاء السلاح، كما حث قوات الجيش على مراعاة حرمة المدنيين، مضيفًا: "نستعيد بفضل جيشنا الوطني ليبيا من براثن الإرهاب والخونة".



وتحاصر قوات الجيش الوطني العاصمة طرابلس من جهات عدة بعد نجاحها في استعادة مناطق عدة وتستعد لاستعادة الباقي في ظل تصاعد التهديدات التركية بالتدخل في الشأن الليبي وإرسال قوات إلى هناك خاصة بعد اتفاق الرئيس التركي رجب أردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.