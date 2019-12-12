-
الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة.. صورة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:11 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
استغل كل من الفنان سعد الصغير والفنان محمد حافظ، تواجدهما في السعودية في أداء مناسك العمرة.

ونشر سعد الصغير صورة لهما من المسجد الحرام، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق وسعادة ورضى وتمم لنا يارب أمورنا القادمة على خير واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى الكعبة".

ويتواجد الفنان سعد الصغير في السعودية خلال الوقت الحالي، من أجل مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

"لوكاندة الأوباش"، عمل مسرحي كوميدي استعراضي، بطولة اللبنانية مايا دياب، حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، وأوس أوس، المذيعة إنجي علي، المطرب الشعبي سعد الصغير، بدرية طلبة، حسن عبدالفتاح، وعدد من المواهب الشابة، إخراج أشرف زكي، تأليف محمد عز وأحمد فوزي.
سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة.. صورة
سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة.. صورة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة لـ مايا دياب في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"

كواليس بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش"

بفيديو طريف.. حسن الرداد ومايا دياب يروجان لمسرحية "لوكاندة الأوباش"

عصام كاريكا ينتهى من تسجيل أغانى "لوكاندة الأوباش"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

منذ حوالي 3 ساعات

رضوى الشربيني تعتذر عما قالته عن فاقدي البصر: "خاني التعبير"

منذ يوم

"الإفتاء" توضح حقيقة حكم قراءة القرآن على القبر

منذ حوالي 7 ساعات

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

الصور

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

image description

حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف بحي شرق الإسكندرية

image description

محافظ بني سويف يحيل مسئولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

image description

محافظ بني سويف: لن أدخر جهدًا للدفع بالاستثمار في "كوم أبو راضي"

image description

محافظ بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة بسنور (صور)

الأكثر قراءة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

تغيرات جينية جديدة تؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

الحريري يستطلع إمكان تقديم البنك الدولي وصندوق النقد مساعدة للبنان

انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. وبدء فرز الأصوات

البريطانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة

مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون موسم الحج المقبل

منوعات

دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يسبب جلطة دماغية

حالة طبية نادرة تسبب "اختفاء" عظام أصابع امرأة

طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

أفيال تقتحم مطعمًا وترعب زبائنه فى زامبيا

كشكول

"إعلام القاهرة" توصي بالتركيز علي تعريف المرأة بحقوقها المجتمعية

موعد إرسال كشوف أسماء طلاب الأول ثانوي لأداء اختبارات نصف العام

"مجاهد" والسفير الأمريكى يتفقدان مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

لأول مرة.. افتتاح مركز رعاية للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

إسلام سياسي

داعش يتبنى هجوم النيجر الإرهابي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

"طلعت حرب الثقافي" يستضيف ندوة "فن العلاقات مع الآخرين"

عروض أفلام بـ"زاوية" بمناسبة الذكرى الـ71 لحقوق الإنسان

السينما الإفريقية و"باب زويلة" بمراكز الإبداع.. الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قصور الثقافة: لبيتُ كلَ مطالب أدباء مصر لإنجاح مؤتمرهم

صفحتنا ع الفيس بوك