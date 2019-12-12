سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة.. صورة

استغل كل من الفنان سعد الصغير والفنان محمد حافظ، تواجدهما في السعودية في أداء مناسك العمرة.



ونشر سعد الصغير صورة لهما من المسجد الحرام، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق وسعادة ورضى وتمم لنا يارب أمورنا القادمة على خير واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى الكعبة".



ويتواجد الفنان سعد الصغير في السعودية خلال الوقت الحالي، من أجل مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



"لوكاندة الأوباش"، عمل مسرحي كوميدي استعراضي، بطولة اللبنانية مايا دياب، حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، وأوس أوس، المذيعة إنجي علي، المطرب الشعبي سعد الصغير، بدرية طلبة، حسن عبدالفتاح، وعدد من المواهب الشابة، إخراج أشرف زكي، تأليف محمد عز وأحمد فوزي.

