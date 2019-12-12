رغدة شلهوب تغادر القاهرة متوجهة إلى لبنان

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الإعلامية اللبنانية رغده شهلوب متوجهة إلى بيروت عقب زيارة للبلاد استغرقت عدة أيام.



وغادرت رغده شلهوب على متن طائرة شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة ميدل إيست، المتجهة الى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم إنهاء إجراءات سفرها بصالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وحرص العديد من العاملين والمسافرين على التقاط الصورة التذكارية معها.



وبدأت الإعلامية رغده شلهوب مؤخرًا فى تقديم حلقات برنانجها الجديد "تحيا الستات" المذاع على إحدى الفضائيات المصرية الذى يناقش المشكلات العملية والحياتية التى تواجه المرأة المصرية خلال الوقت الراهن.