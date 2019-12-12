مقتل 3 تلاميذ وإصابة 2 آخرين شمالي تكريت بالعراق

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، مساء الخميس، بمقتل 3 تلاميذ وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت 170 كيلومترا شمال بغداد.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق فرعي، انفجرت مساء اليوم لدى مرور مجموعة من تلاميذ مدرسة ابتدائية في قرية كنعوص شمال شرقي قضاء الشرقاط، ما أدى إلى مقتل 3 منهم في الحال، وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى".



أضاف البازي: أن "العبوة من مخلفات تنظيم داعش أثناء سيطرته على المنطقة، والتي انتهت منذ ثلاث سنوات".



وما تزال العديد من المناطق تحتوى على الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي.