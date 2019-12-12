مفيد عاشور يوجه رسالة للمخرجين لاكتشاف المواهب

قال الفنان مفيد عاشور، إن بدايته في مجال التمثيل كانت مع محمد فاضل، بعدما أنهى دراسته الجامعية في كلية الهندسة انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.



وتابع عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أي طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية كان يحصل على فرصة للتمثيل مع أحد المخرجين مثل محمد فاضل وأنعام محمد علي وإسماعيل عبدالحافظ "يبقى دخل التاريخ".



وأضاف عاشور، أن مخرجي الفيديو والسينما كانوا يشاهدون الممثلين في المسرح للانتقاء من بينهم العناصر الصالحة، أما في الوقت الحالي لا يعرف المخرج الممثل ولا يسعى لأن يبحث عنهم داخل المسرح.