مطار القاهرة يتزين استعدادًا لأعياد الكريسماس (صور)

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي استعدادتها الجادة لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، وذلك من خلال تزيين صالات مطار القاهرة بأشجار الكريسماس وبابا نويل مع عزف مقطوعات موسيقية على البيانو لأول مرة؛ حرصًا على إضفاء روح الأعياد ولخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادي المطار وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لاستقبال عام جديد ملء بالأمن والخير والرخاء.



من جانبه طالب وزير الطيران المدني مسئولي مطار القاهرة الدولي، بضرورة تجهيز وتسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم وتسهيل اجراءات سفر ووصول الوفود السياحية والركابية الوافدة إلى البلاد خلال تلك الفترة والتى تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة؛ نظرًا لحرص الآلاف من تلك الوفود لقضاء تلك المناسبات في المدن السياحية والحضارية والأثرية المصرية.