بوسي تتألق في جلسة تصوير "الديفا" (صور)

خضعت الفنانة بوسي، لجلسة تصوير جديدة، لإطلالتها في الحلقة الثالثة من مسلسل "الديفا"، والذي تشارك في بطولته ويعرض عبر شبكة "شاهد نت".



وظهرت بوسي، خلال الجلسة بفستان فضي واسع وطويل من تصميم صديق ماجد، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بتزيين إطلالتها بقرط كبير وخاتم، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها وحبيها.



مسلسل "الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان، في أول مشاركة لبنانية لبوسي.



وتؤدي بوسي، دور عضو لجنة تحكيم لاختيار بعض المواهب الفنية، ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

