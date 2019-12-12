وزير المالية اللبناني: لن نشارك في حكومة تكنوقراط ولن نعطلها

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس "التيار الوطن الحر"، جبران باسيل أن تياره لن يشارك في حكومة تكنوقراط، لكنه لن يعطل تشكيلها.



وأكد باسيل، خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس استعداده "للتضحية بكل مقاعدنا الوزارية من أجل إنقاذ البلد".



وقال إن "باب الحل واضح، يجب أن تتشكل الحكومة وعنواها واحد وهو حكومة الحل ومسارها واحد وهو النجاح".



أشار إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ على أساس احترام نتائج الانتخابات النيابية، داعيًا إلى احترام التوازنات السياسية ضمن الدستور.



واتهم باسيل رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بأنه يحاول "إلغاء الآخرين"، وفي حال كان يسعى لتشكيل الحكومة بشروطه، فإن "التيار الوطني الحر" لن يشارك فيها، مشددًا على عزم حزبه محاربة الفساد "في أي موقع كنا".