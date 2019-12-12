الجماعة تنقلب على تليمة بعد تهديده بنشر «الصندوق الأسود»

يسعى قادة جماعة الإخوان الإرهابية للضغط على عصام تليمة، الداعية الإخوانى، ليتوقف عن حملة الهجوم عليهم، التى بدأت خلال مشاركته فى برنامج «الشهادة»، الذى يقدمه الصحفى المقرب من الجماعة سليم عزوز، على موقع قناة الجزيرة. وتوعد «تليمة» بفضح قادة الجماعة ونشر «الصندوق الأسود» لهم، وعلى رأسهم محمود حسين ومحمد عبدالوهاب حمودة وإبراهيم منير ومحمود الإبيارى وآخرون.



وكشفت مصادر مطلعة على أنشطة الإخوان عن أن «تليمة» لديه الكثير من أسرار قادة التنظيم كونه كان يشغل منصب سكرتير القطب الإخوانى يوسف القرضاوى لسنوات، وحضر الكثير من الجلسات السرية التى جمعت «القرضاوى» بقيادات الإخوان، وأبرزها محاولة الصلح بين الفريقين المتنازعين داخل الجماعة.

وقالت المصادر إن «تليمة» يعلم الكثير من الأسرار حول الفساد المالى لقادة الجماعة، وكان أول من علم بقضية استيلاء محمود حسين، الأمين العام للجماعة، على مليونى دولار. وأشارت إلى أن قيادات الإخوان بدأوا فى تهديد «تليمة» لمنعه من نشر أى أسرار خوفًا من وجود انشقاقات جديدة داخل التنظيم، لافتة إلى أنهم يمارسون أيضًا ضغطًا على «القرضاوى» لإجبار تلميذه على التراجع.

