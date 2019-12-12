محللون أمريكيون ينتقدون التراخى مع «الإخوان»: حكومتنا تمول متطرفين

انتقد نشطاء ومحللون أمريكيون تراخى الإدارة الأمريكية فى التعامل من منظمة الإغاثة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، التى تنتشر فى نحو ٤٠ دولة حول العالم، وتؤكد تقارير دولية أنها من أبرز روافد تمويل الإرهاب فى العالم.

وكشف الباحث سام ويستروب، مدير جمعية «العمل من أجل السلام»، وكليف سميث، مدير مشروع واشنطن لمنتدى الشرق الأوسط، خلال مؤتمر، نشر تفاصيله موقع «ديلى وير» الأمريكى- عن أن الإدارة الأمريكية تواصل تمكين وتمويل المنظمات المرتبطة بالإخوان.

وأوضح الباحثان أنه منذ عام ٢٠١٤ منحت الحكومة الأمريكية فرعين من منظمة «IRW»، وهى جمعية إسلامية عالمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإخوان المسلمين، أكثر من ٢ مليون دولار من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين.

وفى أكتوبر، منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» أكثر من ٣٥٦ ألف دولار إلى منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وتساءل الموقع عن مدى قوة الإغاثة الإسلامية لكى تضطر المنظمات الحكومية الأمريكية لدعمها، أم أن الأمر يتعلق بتقصير مروع على مستوى أداء الواجب الوطنى، وهو ما يجعل أموال دافعى الضرائب تذهب لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وفى عام ٢٠١٢، أصبح عصام الحداد، أحد مؤسسى منظمة «IRW»، مستشار السياسة الخارجية الأول للرئيس الإخوانى محمد مرسى، وفى أعقاب انهيار نظام «مرسى» واجه «الحداد» تهمًا بتمويل الإرهاب.

ولفت الموقع إلى أن الحكومة المصرية ليست وحدها التى أشارت إلى تورط «IRW» فى أنشطة إرهابية، فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة الألمانية صراحة أن «IRW» لها روابط قوية مع جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تقرير للحكومة السويدية توصل إلى استنتاجات مماثلة.

وإثر فضح تطرف منظمة «IRW» عالميًا على مصادر دخلها، فوفق بيانات تقاريرها السنوية الخاصة، شهدت المنظمة انخفاضًا مطردًا فى حجم الأموال التى تتلقاها من حكومات أوروبية، حيث انخفضت من ٧ ملايين دولار فى عام ٢٠١١ إلى ما يقل عن ٢ مليون دولار فى عام ٢٠١٨، فلم تحصل على أى منح من قِبل حكومات بريطانيا وإسبانيا والسويد، وتلقت منحًا محدودة للغاية من الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة. ووفق تقرير أصدرته المنظمة عام ٢٠١٨، فإن فرع الولايات المتحدة هو الفرع الأكثر تلقيًا للأموال فى العالم، حيث بلغت إيراداته أكثر من ١٤٥ مليون دولار فى عام ٢٠١٧ ويسهم بنسبة ١٦.٥٪ من إجمالى دخل «IRW».



