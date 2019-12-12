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الجندي: "اللي يقولك الزواج العرفي حلال قول له زوجني أختك"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:28 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سبب اعتراضه على الزواج العرفي، قائلا، إن المولى عز وجل قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، مؤكدا أن عقد الزواج العرفي لا يُمكن الوفاء به؛ فلو مات أحد الزوجين لن يعترف به الآخر، كما أنه ليس له أي قيمة قانونية في المجتمع.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الزواج العرفي مُدعاة لإنكار النسب وإنكار العلاقة الزوجية بين الزوجين، كما أنه زواج يتم من خلاله استحلال الفروج والأعراض، ولا يرضاه رجل محترم على أخته أو على ابنته أو والدته.

وتابع: "أي شيخ يجادلك في موضوع الزواج العرفي، قل له: زوجني أختك عرفي، سيقلع ما في قدمه ويضربك".

واستكمل: "الزواج العرفي منتشر في كل شقق الدعارة؛ فلا توجد قضية دعارة إلا وبها عقود عرفي".

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