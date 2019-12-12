قتل فيه 70 جنديًا.. داعش يتبني الهجوم على جيش النيجر

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، تبنيه للهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلًا في النيجر أمس خلال هجوم نفذه مسلحوه على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع دولة مالي.



وقتل ما لا يقل عن 70 جنديًا النيجر في هجوم جديد، أمس، بخلاف 30 مفقودًا في منطقة إيناتيس غرب البلاد بالقرب من حدود مالي.



وفي يوليو الماضي، قُتل 18 جنديًا نيجيريًا وفُقد أربعة خلال الهجوم على نفس الموقع العسكري من قبل تنظيم داعش الإرهابي، فسبق أن قُتل 18 مقاتلًا من داعش في الصحراء الكبرى أثناء عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجيرية والفرنسية والأمريكية في منطقة إيناتس يونيو الماضي.



ويعد هجوم الأربعاء هو الثاني خلال يومين ضد مواقع الجيش النيجيري، حيث اعترفت وزارة الدفاع النيجيرية الثلاثاء بمقتل 3 جنود و14 إرهابيا في هجوم على معسكر للجيش في منطقة تاهوا بالقرب من مالي.