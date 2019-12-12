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محمد أبوحامد يكتب: نحو أنسنة تعيد للإنسان اعتباره

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:15 م
جريدة الدستور
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يقول جيم هيريك «Jim Herrick »، فى كتابه «مدخل عام إلى النزعة الإنسانية»، معرفًا الأنسنة: «إنّ الأنسنة هى تلك الفلسفة التى تضع الإنسان والقيم الإنسانية فوق كل شىء»، لقد قامت الأنسنة فى الغرب على الاعتراف بأن الإنسان هو مصدر المعرفة الحقيقى، وبذلك أحدثت قطيعة مع تلك النظرة الدينية التى صادرت كيان الإنسان باسم الدين، حيث حررت الفرد من السلطة الدينية وأصبح الدين تجربة بشرية قابلة للتجاوز من خلال علمنة المجتمع، إضافة إلى إلغاء سلطة الأخلاق فى مجال الإبداع، وهو ما سيدفع إلى تمجيد العقلانية ووضعها فى مقابل التفكير الدينى الذى عُدّ عائقًا أمام مشروع أنسنة الإنسان لاعتماده على المعرفة الوثوقية واليقينية.
الثابت أن هذه النزعة الإنسانية فى الغرب لم يكن لها من مواجه سوى الدين، فدعت إما إلى إعادة فهمه، وإما إلى التمرد عليه، وبصورة عامة تتشكل الأنسنة الغربية من جملة من القيم الرئيسة مجتمعة، هى: العقلانية، والعلمانية، والتاريخية، وهى عناصر تمثل جوهر الأنسنة وسبيل الفكر الأوروبى إلى عصر الأنوار، فلو لم يكن هناك اهتمام بالإنسان فى ذاته لما أمكن إعطاء الأولوية لعقله فى الإدراك، والتمييز، وبناء الأحكام، ولما أمكن رفض كل العوائق التى تحد إبداعه.
هذا وإن دراسة الأدبيات الإسلامية فى القرن الرابع للهجرة العاشر ميلاديًا تثبت وجود مباحث قامت حول الإنسان فى الفكر العربى الإسلامى، أى وجود نزعة الأنسنة، وجاءت فى شكل دراسات وقضايا ومشاغل تهم الإنسان وهمومه، وتحاول الإحاطة به من جوانب مختلفة، ولكن هذه النزعة لم تدم طويلًا مثلما تم ذلك فى الفضاء الأوروبى، إذ سرعان ما جاءت عوامل مختلفة سياسية وأيديولوجية ودينية أسهمت فى وأدها.
لقد ظهرت نزعة الأنسنة عند كبار فلاسفة هذا العصر أمثال: الفارابى «ت ٣٣٩ هـ»، وابن سينا «ت ٤٢٧ هـ»، والكندى «ت ٢٥٦ هـ»، وابن رشد «ت ٥٩٥ هـ»، والجاحظ «ت ٢٥٥هـ»، وأبوحيّان التوحيدى «ت ٤١٤ هـ»، وأحمد بن يعقوب مسكويه «ت ٤٢١ هـ».. لقد أسهم هؤلاء الفلاسفة والأدباء فى بلورة حركة ثرية حول الإنسان شملت أشكالًا مختلفة من كينونته، وأسهمت فى قيام نزعة أنسنة عربية عريقة لها جملة من الخصائص التى تميزها، منها:
الانفتاح المذهل على الثقافات والحضارات السابقة، وتلك الحركة العلمية المتميزة التى ترجم فيها العرب معارف إنسانية كثيرة، وهو ما يعنى- ضمنًا- قبولهم التعدد الثقافى والانفتاح على الحضارات الأخرى، وإيمانهم بمبدأ التعدد والأخذ من كل الثقافات لتكوين شخصية متكاملة شاملة جامعة لشتى المعارف الإنسانية فى بوتقة واحدة، وقد كان الجاحظ منفتحًا فى فكره وكتاباته على مختلف الثقافات التى كانت مؤثرة فى عصره، حتى إنه كان يُحيل على الفلسفة اليونانية ويستلهم منها الأفكار ويجادلها.. أما التوحيدى فكان «عربيًا، يونانيًا، إيرانيًا.. إلخ، كان كل شىء، كل عصره اجتمع فيه».
الاجتهاد فى عقلنة الظواهر والسعى إلى تجاوز أشكال التفسير الخرافية، والتأويلية، وأنماط الزعم، والوهم، و«تعلّم الشك فى المشكوك فيه شكًا»، على حد قول الجاحظ، وهو ما يجعل بُرهة الشك فى هذا المستوى: بُرهة مؤثرة وعقلانية لأنها تدعو إلى إعمال الفكر، وعدم التسرع فى إصدار الأحكام، وفتح المجال للفكر فلا مفكر فيه، ويستتبع هذا إعطاء العقل مكانته الحقيقية التى هو جدير بها، إذ هو أصل المعارف ومصدرها.
رفض الإكراهات السياسية والأيديولوجية التى تُمارس على العقل الإنسانى، وربط المجالات الأخلاقية بالإنسان، بعد فصلها عن مجالها الدينى، على النحو الذى نظر له مسكويه فى كتابه «تهذيب الأخلاق».
وقد نتج عن ذلك ظهور عقلية نقدية بينة تمثل الحداثة الفكرية فى هذا العصر..لقد أثر العقل الفلسفى فى العصر الكلاسيكى فى زيادة نسق الأنسنة فى تلك المرحلة، وأثر انفتاح العرب على الحضارات الإنسانية، لا سيما اليونانية، فى ازدهار العناية بالإنسان، وتجاوز العقل الطائفى، أو المذهبى، نحو عقل فلسفى مؤثر أسهم الكثير من الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى دعمه وتطويره، قبل أن تتغير هذه الظروف سريعًا، وينتكس هذا العقل الفاعل، ويتراجع بريقه، ثم يخبو بطريقة كارثية ما زلنا نعانى آثارها إلى يومنا هذا.
وكانت أنسنة الدين فى هذا العصر الكلاسيكى تسعى إلى تجاوز الأطر التى يُسيِّج بها الإنسان دينيًا ليصير رهين التعاليم الدينية المنزلة، لأن الله هو الذى يرسم له حدود فاعليته المعرفية والأخلاقية.. وهذا عكس ما ورد فى «الإشارات الإلهية» الذى عدّ فيها التوحيدى الله محاورًا أساسيًا ومولدًا للدلالات والإشارات التى لا بد منها حتى يستنير عقل الباحث، وهو بذلك يعارض التصور الكلاسيكى الذى يكون فيه الله ذاتًا مفارقة متعالية لا يمكن كنه معانيها، وهى ذات مشرعة للسلطة التى ينبغى على الإنسان التزامها، والبحث عن مشروعيته ضمن دائرتها، وفى مقابل ذلك، تدعو الأنسنة إلى نوع من المشروعية الإنسانية يصير فيها الإنسان مسئولًا عن أقواله وأفعاله، واعيًا بما ينتجه، ولا يحتاج إلى مشرع خارجى، ما دام هو نفسه سيصير مرجع ذاته والمسئول عن تحقيق مصيره.
وكان للتيار الصوفى فى هذا العصر دوره فى الأنسنة، حيث جمع طرفين «متناقضين» ظاهرًا، هما: تجربته الغنية مع ذات الله من جهة، وتمكن عجيب من اللغة والشعر وتطويعهما لصالح تجربته من جهة أخرى، وهو تطويع دفع الحلاج إلى القول:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتنى أبصرته
وإذا أبصرته أبصرتنا.
هذه الأنسنة تعانى الآن جمودًا وموتًا، فمع ظهور الكثير من الحركات الأصولية وكلها تريد أن تفرض نموذجًا دينيًا مهلوسًا وأسطوريًا ضمن مقياس أنه يقع خارج أى فكر نقدى، فانتشار الأصولية يعنى بالتأكيد اضمحلال الموقف العقلانى، وكذلك اضمحلال الفلسفة التى تتمحور حول الإنسان، وتعتبره قيمة القيم.
إننا نريد مشروعًا لأنسنة التراث الدينى يلامس مختلف جوانب الحياة الإنسانية، ويجعل من الإنسان فاعلًا اجتماعيًا يقرر مصيره بنفسه.

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