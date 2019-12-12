وفاة خال الإعلامية سالي عبد السلام

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام، وفاة خالها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".



وقالت سالي في نعيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع مرض السرطان خالي الإمام سليمان الشامي أحن وأطيب خال اللي خلاني أصدق إن الخال والد وكنت خير وأحن والد طول عمري، ربي يرحمك ويدخلك جنته بحب الناس ليك يا خالو إمام".



وأضافت: "الصلاة غدا في مسجد حسن الشربطلي (صلاة الجمعة) رزقك يا حبيبى يا رب الفردوس الأعلى يا رب".



وطالبت متابعيها بالدعاء له قائلة: "من كان في قلبه مثقال حب لي يدعيله ويجي يصلي عليه دي آخر حاجة أقدر أقدمها ليه وأديله رزقي فيكم صلاتكم ودعاكم ليه.. الصلاة على الأموات يرحمكم الله... إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، ربنا يصبر ولادك يا حبيبي ونقابلك في الجنة يا رب... مع السلامة يا إمام بحبك".

