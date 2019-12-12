جمال طه يكتب: ماذا بعد «مذكرة التفاهم» بين تركيا والسراج؟





حينما كُشِف النقاب عن الاتفاق التركى الليبى ظلت الأمور غامضة، حتى نشر موقع «ترك برس» نص ما تبين أنه «مذكرة تفاهم» بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية فى المتوسط. المادتان الأولى والثانية تتعلقان بحدود الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وخريطتهما البحرية، وجداول الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط. المادتان بمرفقاتهما نصت المادة الخامسة على أنهما التزام أبدى، غير قابل للمراجعة ولا للتعديل!.. المادة الثالثة تتعلق بالتسجيل لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من الميثاق، وذلك فور إتمام خطوات اعتمادها وفق الإجراءات القانونية لكل طرف.. المادة الرابعة تتعلق بآليات حل النزاعات بين الطرفين، لكن البند «٣» منها قيد حرية السراج فى التفاوض مع أى دولة أخرى بشأن المنطقة الاقتصادية إلا بعد الرجوع لتركيا.

حدود الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا فى المتوسط وفقًا للخريطة التى تبنتها الخارجية التركية تبدأ من نقطة التقاء حدودها مع سوريا على ساحل المتوسط، وتمتد فى اتجاه الغرب شمال قبرص، بمحاذاة حدود مياهها الإقليمية «١٢ ميلًا»، ثم يهبط جنوبًا بانحناء ساحل الجزيرة، حتى منتصف المسافة بين الساحلين التركى والمصرى، ليتجه غربًا كخط منتصف لليابس المصرى التركى وفقًا لتصور الأخيرة، ليلتحم بخط المنتصف للشريط الهزلى المائل بين تركيا وليبيا، ومنه فى اتجاه الشمال ثم الشمال الشرقى بمحاذاة حدود المياه الإقليمية للجزر اليونانية «كريت، دوديكانيز».. تجاهل حقوق قبرص والجزر اليونانية فى الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة، المكفول بقانون البحار ١٩٨٢، واعتماد خطوط مائلة لترسيم الحدود بين سواحل غير متقابلة، لا يطيح بقواعد القانون الدولى فحسب، بل يعتبر ضربًا من الهزل، فى مواضع لا تحتمل غير الجد.

الزعم بأن توقيع «المذكرة» تم بسرعة «خرافية وقياسية»، تشخيص سطحى، لأن الاستراتيجية التركية المعلنة تستهدف التخلص من آثار معاهدة لوزان ١٩٢٣، التى فُرِضَت عليها بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى، أردوغان لا يفتأ يرددها «ينبغى أن نستعيد حقوقنا التى اغتصبها الحلفاء»، وعلى رأسها السعى لرفع حظر التنقيب عن النفط، واقتناص حصة من ثروات شرق المتوسط.. والأهم، استعادة الخلافة العثمانية، بما تمتلكه من مناطق نفوذ، مما يفسر الأطماع التركية فى بحر إيجه، ومحاولة اقتطاع ما تيسر لها فى سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، التى تعتبرها الثمرة التى نضجت، وحان قطافها.

تركيا وجهت خطابًا إلى الأمم المتحدة ١٣ نوفمبر، تدعى حقها فى مناطق بحرية جنوب جزيرة رودس اليونانية ببحر إيجه، متجاهلة وجود جزيرة دوديكانيز، وذلك تمهيدًا لفرض مشروعية «المذكرة»، قبل أسبوعين من توقيعها، وتطبيقًا لنظرية «الوطن الأزرق» التى تزعم أن البحرين إيجه والمتوسط يمثلان نطاقًا للنفوذ التركى، وإرثًا للإمبراطورية العثمانية، الحدود البحرية التركية تتمدد فى نطاقها بـ٤٦٢٫٠٠٠ كيلومتر، لتشمل الساحل الشرقى لبحر إيجه، بما عليه من جزر يونانية.. أضخم المناورات العسكرية التركية فى بحرى إيجه والمتوسط، مارس الماضى، حملت نفس الاسم، وأنقرة ردت على الرفض الإقليمى لـ«المذكرة الليبية» بمناورة أخرى جنوب رودس وكارباثوس وكريت فى بحر إيجه، وأغلقت كل المناطق البحرية القريبة منها، بدعوى حاجة البحرية لها.. تركيا تشهر سلاح التحدى.

تركيا تسابق الزمن لتنفيذ استراتيجيتها، وفرض أمر واقع بالمنطقة.. البرلمان صدق على «المذكرة» بأغلبية ٢٩٣ صوتًا مقابل ١٣ فقط، كما أقرها المجلس الرئاسى للسراج، رغم غياب ٤ من أعضائه الـ٩، وعدم تصديق البرلمان، ما يسقط مشروعيتها.. لكن تركيا تستهدف مجرد توفير إجراءات شكلية لتمرير مطامعها الاستعمارية، لذلك سارعت بإحاطة الأمم المتحدة بنصها، ولعل ذلك هو السبب فى التوافق على تسميتها «مذكرة تفاهم»، حيث يمكن الشروع فى تنفيذها فور اعتمادها من الجهات التنفيذية، ودون موافقة البرلمان.. فاتح دونماز وزير الطاقة كشف عن بدء عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعى بالمناطق التى تشملها «المذكرة» شرق المتوسط، بعد أيام قليلة من توقيعها.. هذا الإيقاع السريع للتطورات يفرض سرعة مخاطبة الأمم المتحدة بكل الأسانيد والحجج المضادة، التى تحول دون أن تكسب تركيا أرضًا جديدة فى مواجهتها مع دول المنطقة، وتمنعها من فرض أمر واقع يتحول إلى مرتكز لنزاع قانونى مستقبلًا.

أردوغان أبدى استعداد تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، حال طلب السراج، وأكد أنه جارٍ العمل على تدشين خط بحرى مباشر لليبيا.. فرج خليل، آمر سلاح المدفعية بميليشيات السراج، أكد قرب وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية نوعية تركية ضخمة، وطائرات حربية وأخرى مسيرة، متوقعًا ترجيحها كفة الميليشيات فى معركة طرابلس.. مواجهة الموقف على هذا النحو تفرض سرعة تفعيل الجيش الوطنى لإجراءات الحصارين البحرى والجوى على الميليشيات، لمنع وصول أى دعم تركى، بأى ثمن، لأن التهاون فى تطبيق الحظر يعنى غزوًا تركيًا، قد يجبره على التراجع، والدفاع عن وجوده فى بنغازى وطبرق والبيضة.. وقتها لن ينفع الندم.

مجلس النواب الليبى وصف «المذكرة» بـ«الخيانة العظمى»، واعتبرها تهديدًا حقيقيًا وانتهاكًا صارخًا للأمن والسيادة الليبية، واعتداءً على صلاحيات المجلس صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وهناك تفكير فى إلغاء اتفاقية الصخيرات وإسقاط السراج.. هذا الإجراء مطلوب، لكنه يتطلب حملة دبلوماسية واسعة يشنها المجلس، لأن التوصل للاتفاق والتوافق على السراج كان جزءًا من تسويات دولية، أصبحت أساسًا للتوازن السياسى فى ليبيا، وإسقاطها ربما لم يعد قرارًا وطنيًا، لأنه يربك الموقف بشدة، ما يفرض التريث.. تنشيط دور المنشقين عن المجلس الرئاسى مهم.. ودبلوماسية أعضاء البرلمان جزء من الحملة.. وحشد القبائل لا غنى عنه، ولا يكفى موقف قبيلة ورفلة ولا قبائل ترهونة، ولكن ينبغى أن تكون عملية حشد وطنى ضد تركيا والسراج فى مواجهة غزو بات قريبًا.

الاتحاد الأوروبى طالب تركيا والسراج بتسليم نسخة من «المذكرة»، وتقديم إيضاحات بشأنها، وأكد تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص، فى مواجهة التحركات التركية شرق المتوسط وفى بحر إيجه، داعيًا تركيا إلى احترام القانون الدولى للبحار، وسيادة أعضاء الاتحاد، وحقوقهم السيادية على المناطق البحرية، بما فى ذلك الناشئة عن جزرها.. اليونان رغم اعترافها بحكومة السراج طردت السفير الليبى.. الخارجية الأمريكية حاولت أن تدفع عن نفسها الشكوك المتعلقة بتشجيعها «المذكرة»، فوصفتها بـ«الاستفزازية»، وتزيد التوترات بالمنطقة، وذلك بعد استنفادها هدفها الخاص بإرباك المشهد الليبى على روسيا وحلفاء حفتر.. وموسكو دعت تركيا والسراج إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدى لتفاقم الأوضاع فى ليبيا والمتوسط. هذه المواقف الإيجابية يمكن البناء عليها، بحملة دبلوماسية وضغوط مكثفة تستهدف سحب الاعتراف الدولى بالسراج، وإسقاط مبرر بقائه، قبل اتخاذ قرار وطنى، قد يواجه بعناد دولى.

التحرك الدبلوماسى ردًا على إيداع تركيا «المذكرة» فى الأمم المتحدة، أمر ملح، ولا يقل عنه أهمية التحرك فى اتجاه جامعة الدول العربية، التى دعت أعضاءها، أكتوبر الماضى، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلها الدبلوماسى فى تركيا، إثر هجومها العسكرى على شمال سوريا، وهو ما رفضه ممثل السراج.. توقيع «المذكرة» تجاوز جديد للإجماع العربى، وبداية لمزيد من التدخلات التركية بدول المنطقة، مما يهدد الأمن القومى العربى، ويفرض تدخل الجامعة.

كذلك فإن الممر الهزلى بين تركيا وليبيا يفرض اتخاذ موقف جماعى من الدول أعضاء «منتدى غاز شرق المتوسط».. رئاسة مصر المنتدى تفرض عليها المبادرة بالدعوة إلى اجتماع عاجل، للنظر فيما تمثله «المذكرة» من مساس بحقوق الأعضاء فى مواردها الطبيعية، وما يؤدى إليه الإجراء التركى من قطع للطريق أمام عمليات نقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا مباشرة، وذلك لإجهاض مشاريع النقل الاستراتيجية بالمنطقة، والحفاظ على وضع تركيا كممر وحيد لأنابيب نقل الغاز إلى أوروبا.

وأخيرًا.. الأزمة برمتها لا تتعلق بمصر، لأنها لا تمس حقوقها القانونية، لكنها تبتلع كل القطاع الغربى من المنطقة الاقتصادية الحرة لقبرص، وتمنع اليونان عن ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الحرة المشتركة مع قبرص ومصر، كما تبتلع مساحات واسعة من تلك المنطقة المشتركة مع ليبيا، وتعرقل تنفيذ خط أنابيب «إيست ميد».. اليونان تشارك تركيا عضوية حلف ناتو، الذى يمتلك آليات خاصة لفض النزاع بين أعضائه.. وهى وقبرص عضوان فى الاتحاد الأوروبى الذى يمثل طرفًا داعمًا وفعالًا لأعضائه، مما يفرض على مصر، رغم كل علاقاتها الخاصة بهما، أن تأخذ خطوة للوراء، ولا تنوب عن أحد فى مواجهة تركيا، إلا فيما يتعلق بليبيا نفسها، حيث النطاق الحيوى لأمن مصر القومى، ويكفى هنا الإشارة إلى لقاء أردوغان مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على هامش قمة ناتو فى لندن ٤ ديسمبر، فقد كان عنوانه «هناك حدود للخلاف بين الحلفاء».

