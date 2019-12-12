الجندي: أي شيخ يفتي بعيدًا عن القانون "نصاب"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج لا يعتبر شرعيًا، إلا إذا توفرت كافة الشروط المتواجدة في القانون التي من بينها توثيق عقد الزواج.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "إذا لم يوافق القانون على الزواج، فإن الزواج يعتبرغير شرعي"، متابعا: "لا يجوز عقد الزواج دون استيفاء الشروط الموجودة في القانون، أنا شيخ السلطان يعني شيخ القانون".



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أي شيخ يفتي على خلاف القانون "آثم وعاصي"، خاصة أن القانون المصري لا يخالف الشرعية الإسلامية، ومن يقول خلاف ذلك "نصاب".

