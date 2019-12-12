الزراعة تواصل حملتها ضد الحمى القلاعية حتى نهاية ديسمبر

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة وإدارات الوقاية بالمديريات تواصل تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التى تستمر لمدة شهر.



أضاف محمود، لـ«الدستور»، أن التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة أنه قد بلغ إجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية الثانية بلغ 14.004 رأس من الماشية، وذلك في الفترة من 24 - 30 نوفمبر 22019، فيما بلغ إجمالي عدد الندوات الإرشادية التى تم عقدها للتوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 8 ندوات في مختلف المراكز وفي نطاق المحافظة.