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حوادث

مرور القاهرة يجري تحويلات بسبب غلق كوبري الجلاء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:05 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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فى إطار استكمال أعمال التطوير التي تشهدها منطقة كوبري الجلاء (ميدان الطيران بمصر الجديدة) تقرر غلق الكوبري في الاتجاهين بالتوقيتات الآتية:

من الساعة 11 مساء الخميس الموافق 12122019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 14122019.
من الساعة 11 مساء السبت الموافق 14122019 إلى الساعة 6 صباحًا يوميًا حتى إنتهاء الأعمال.
من الساعة 11 مساء الخميس الموافق 19122019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 21122019، إذا اقتضى الأمر.

وتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية في هذا الشأن على النحو التالي:
- القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبري الجلاء: يمينًا شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة واستكمال السير يمينًا شارع العروبة أو طوليًا باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.

- شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبري الجلاء واستكمال السير يمينًا شارع النزهة أو طوليًا شارع أبو بكر الصديق.

- شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران: يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.

- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغني واستكمال السير بالبند رقم 1.

- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة إتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.

- القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق واستكمال السير.

تجدر الإشارة إلى أنه حال اقتضاء الأمر وعدم استيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالي:
محور العروبة القادم من شارع الميرغنى عند تقاطعه مع الثورة.
منع استكمال السير فى محور العروبة وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع الثورة.
محور العروبة القادم من نفق الميرغنى عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع استكمال السير بمحور العروبة اتجاه مسطح ومطلع كوبري الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.
شارع العروبة عبدالحميد بدوى: منع دخول المركبات يمينًا إتجاه العروبة وإستكمال السير إتجاه محور المليون شجرة.
محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبدالعزيز فهمى: منع إستكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا إتجاه شارع عبدالعزيز فهمى.
محور العروبة ونخلة المطيعى: منع استكمال السير طوليًا بمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا شارع نخلة المطيعى.
ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يمينًا إلى شارع أبوبكر الصديق.
مطلع كوبرى عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبرى عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبرى يمينًا شارع عثمان بن عفان.
ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان إتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.
مطلع كوبرى الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبرى الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبرى وتنفيذ التحويلات.
شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يمينًا من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال واستكمال السير طوليًا.
شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع استكمال السير طوليًا من شارع حسين كمال اتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يسارًا إلى شارع الحرية.
شارع أبوبكر الصديق والميرغنى: منع استكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع الميرغنى.
هذا وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحالة المرورية طوال فترة التحويلات.

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