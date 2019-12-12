الزراعة تحذر من الكلاب الضالة: مشكلة مجتمعية

قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة، وتشمل الطب البيطري والصحة والمحليات والبيئة، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة.



وقال تقرير للهيئة البيطرية، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لا تقتصر على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار، بل تمتد الى ماتسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.



أضاف التقرير أنه يعد مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة؛ نظرًا لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة باجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للامكانيات المتاحة ووفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.



وأشارت التقارير الواردة من الإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة البيطرية إلى أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال نوفمبر 2019 بلغت 1376 حيوانًا وعدد الرخص التى تم استخراجها 1086 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.