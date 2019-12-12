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عالم

يوتيوب يتعرض لانتقادات كبيرة من مستخدميه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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أثار موقع يوتيوب غضب العديد من رواده بسبب السياسة الجديدة التى أعلن عنها الموقع بشأن سياسة المضايقة على الرغم من كثرة الانتقادات التى وجهت للموقع، لكن يوتيوب ملتزم بتنفيذ القواعد الجديدة.

تأتى هذه الخطوة جزءًا من مخطط جديد لموقع يوتيوب، للسيطرة على ما يعتبره تنمرًا على نظامه الأساسي والإساءة إلى الأشخاص، وذلك ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

وأعلن YouTube فى بيان له اليوم عن قواعد جديدة لمنع "المضايقة"، وبدأ بسرعة في حذف مقاطع الفيديو القديمة التي قال إنها تنتهك البنود الجديدة.

وغرد موقع يوتيوب على تويتر "لقد أخبرنا الكثيرون منا أننا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لمنع التحرش على YouTube، ولقد تشاورنا مع مجموعة واسعة من المبدعين والخبراء والمنظمات لتحديث سياسة المضايقات التي تغيرت اليوم".

وذكر التقرير أن القواعد الجديدة ليوتيوب تتركز على "العرق والميل الجنسي والدين أو الجنس".

ويعتبر DramaAlert وiDubbbz من أشهر مستخدمى موقع يوتيوب، والمعروفين بانتقاداتهما الحادة للأشخاص المشهورين، حذف موقع يوتيوب العديد من الفديوهات المسيئة المتعلقة بهما.

تابعت الصحيفة أن نجوم الكوميديا يخشون من القواعد الجديدة ليوتيوب، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعرضهم ​​للحظر بسبب السخرية من الآخرين.

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