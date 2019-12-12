"بجاتو".. استقال من حكومة الإخوان وساند تظاهرات 30 يونيو (بروفايل)

"قاض ورجل قانون تقنى بعيدًا عن الانتماءات السياسية والحزبية"، هكذا كان يتحدث المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أثناء تولي أي منصب رفيع، حيث فقد القضاء المصري اليوم واحدًا من أبرز الكفاءات القانونية التي لمعت في العقدين الأخيرين الذي وافته المنية عصر اليوم في ألمانيا عن عمر ناهز 59 عامًا.



وسافر بجاتو منذ شهرين لإجراء عملية جراحية كبيرة، ودخل في سلسلة من التبعات المرضية الحرجة.



المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا كان من أفضل رجال القانون فقد عُرف بين زملائه بأنه قارئ جيد في مجالات التاريخ والسياسة والقانون المقارن ومحب للفنون والرياضة.



وعقب ثورة الـ25 من يناير 2011، اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار بجاتو عضوًا وأمينًا عام لجنة التعديلات الدستورية التي ترأسها المستشار طارق البشري في فبراير 2011، ووضعت خريطة الانتخابات أولًا قبل الدستور، وأن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وهي الخريطة التي دافع عنها، وأكد أن البديل لذلك غير ديمقراطي، وهو أن يختار المجلس العسكري أعضاء الجمعية التأسيسية بصورة تحكمية، وشارك أيضًا في وضع مشاريع القوانين المكملة للدستور.



وبصفته رئيسًا لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تولى بجاتو منصبًا مهمًا هو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، ووضع الخطة التنفيذية والإدارية لأول انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية في تاريخ مصر، وشارك في إدارتها بنجاح لافت مستفيدًا من كفاءته الإدارية وخبراته الشخصية التي صقلها بالدراسة والرحلات الخارجية للاطلاع على التجارب الدولية.



وأسهمت هذه المهمة في شهرته بصورة استثنائية لدى الرأي العام حتى من غير المتخصصين والقانونيين، نظرًا لكونه المتحدث الرسمي باسم اللجنة، وكان ينتظر الرأي العام ظهوره في المؤتمرات الصحفية والفضائيات ليعلن موقف اللجنة مما يثار ضدها من انتقادات، أو شرح أسباب قراراتها، لا سيما المتعلقة بقبول ورفض أوراق المرشحين المحتملين للرئاسة، ثم إعلان النتائج.



وعقب تقاعد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية آنذاك، انتخبت الجمعية العمومية للمحكمة بجاتو عضوًا جديدًا بها، باعتباره أقدم رؤساء هيئة المفوضين للمحكمة، إلاّ أن عضويته بهيئة المحكمة لم تستمر بضعة أشهر، وأعيد للعمل بهيئة المفوضين بموجب نص دستور 2012 الذي كان يحدد عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر قاضيًا.



وفي مايو 2013 تم اختيار بجاتو وزيرًا للشئون القانونية والنيابية، وخلال تلك الفترة أسهم في منع تمرير مجموعة من المشروعات التي كانت تستهدف القضاة.



وفي الأول من يوليو 2013 أعلن بجاتو استقالته من حكومة هشام قنديل، احتجاجًا على إهمال النظام القائم آنذاك للمظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها ميادين الجمهورية يوم 30 يونيو.



وفي 25 يوليو 2013 صدر قرار جمهوري بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى منصبه كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد إزالة النصوص الخاصة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية من الدستور، أُعيد تعيين بجاتو نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية في سبتمبر 2015.



ولد بجاتو في 12 يناير 1961 بمحافظة الإسكندرية، وحصل على ليسانس حقوق سنة 1982 بتقدير جيد جامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من ذات الجامعة.



وعُين معاونًا للنيابة العامة في 6 نوفمبر 1983 وترقى في مناصب النيابة المختلفة حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في 12 سبتمبر 1991، ثم مستشارًا بمحاكم الاستئناف في 24 يونيو 2002، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 22 يونيو 2005، كما انتدب مستشارًا لوزير العدل في فترة وزارة المستشار ممدوح مرعي.



وعُين بجاتو في 31 ديسمبر 2005 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في 19 مارس 2008، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 3 أكتوبر 2012 لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا.