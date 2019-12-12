ضبط 45 ألف علبة سجائر مغشوشة في البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وأسفرت تلك الحملات التي قادها رجال الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 24 ساعة عن ضبط مالك محل ومخزن لتجار السجائر "دون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (45000 عبوة سجائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية لكبرى الشركات، ولا تحمل الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة، دون مستندات "مجهولة المصدر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.