خالد الجندي: الإسلام ليس محجورًا على المساجد

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أتى يوم القيامة بدون معاملات أفلس، حتى لو أتى بصلاة وصيام وزكاة، مشيرا إلى أن من أخبر بذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الإسلام ما جاء ليكون محجورا عليه في الزوايا والتكايا والمساجد.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام قانون حياة، مشيرا إلى أن الشأن العام أمر يخص كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الدين النصيحة".



وبيّن أن الاسلام لا ينفصل عن واقع الحياة، لافتا إلى أن الشأن العام يختلف عن السياسة، كما أن الإسلام والسياسة لا يلتقيان، بحسب تعبيره.



وتابع: "السياسة منهج يتغير؛ فهي فن المصلحة، ولذلك فهي لا تعترف بأي حدود سواء كانت دينية أو أخلاقية أو تربوية أو نفسية".

