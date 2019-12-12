جولة لمحافظ بني سويف في مستشفى الواسطى:"مش هستنى زيارة للوزير"

قرر محافظ بني سويف، الخميس، إحالة مشرفي النظافة بمستشفى الواسطى المركزي للتحقيق على خلفية ما لاحظه من تقصير في أداء العمل ولتدني مستوى النظافة العامة بالمستشفى، مشددًا على أهمية اتباع إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة الدورية للمستشفى الذي يقدم خدمة حيوية تتعلق بصحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك خلال زيارته للمستشفي المركزي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى والمترددين عليها حيث تفقد عددًا من أقسام المستشفى التي شملت الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والصيدلية وغيرها من الأقسام.



وأبدى محافظ بني سويف عدد من الملاحظات التي أمر بسرعة تلافيها وإعداد تقرير بالحلول المقترحة للمشكلات التي تتطلب تدخل وزارة الصحة أو الوزارات والجهات المعنية للتواصل المباشر معهم، مؤكدًا أن أجهزة الحكومة تعمل بأكملها كفريق عمل واحد، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة من الوزراء الذين يتواصل معهم بشأن بعض المشكلات القائمة أو الطارئة.



شدد المحافظ على أهمية إعداد تقرير مفصّل عن احتياجات دعم الخدمة الصحية بالمستشفى قائلاً للطاقم الطبي بالمستشفى: «مش هنتظر جولة من الوزير؛ حتى نعرف متطلبات واحتياجات المستشفى، فالدولة لا تدّخر جهدًا في هذا المجال، والمهم نعرف إحنا عايزين إيه، وبعد كده نقدر نتعاون ونتكاتف بجانب دعم الحكومة لتوفيره".



وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر كل الجهود للعمل سويًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني المحافظة والعمل على توفير جميع الإمكانيات، بالتنسيق مع القطاع الحكومي والمجتمعي، خاصة أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة في مخططات العمل خلال الفترة القادمة للعمل على تحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.