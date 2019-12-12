وزير الرياضة يستجيب لنائب طهطا: دعم 3 نوادٍ ماليًا لخدمة الشباب

حصل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بمحافظة سوهاج على موافقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية بثلاثة نوادٍ رياضية بدائرة المركز، دعمًا ماليًا قدره 140 ألف جنيه؛ بهدف استمرار هذه النوادى الشبابية في تقديم خدماتها لشباب مدينة طهطا وقراها.



شمل الدعم نادى طهطا الرياضي بمبلغ مالى قيمته مائة ألف جنيه، ودعم كل من نادي شطّورة الرياضي ونادى الهلال الرياضي بـ40 ألف جنيه بمعدل 20 ألف لكل نادٍ.



وقال نائب طهطا إن اهتمامه بدعم وتعزيز دور مراكز ونوادى الشباب يأتي لما لهذه المؤسسات من دور تنموي، إضافة إلى تشجيع ورعاية الموهوبين وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.



وحصل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على موافقة سابقة من وزير الشباب والرياضة بدعم 18 مركز شباب بدائرة طهطا بـ180 ألف جنيه بواقع 10 آلاف لكل مركز؛ للمساهمة فى الأنشطة والخدمات المجتمعية التى تقدمها هذه المراكز للشباب.