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محطة تل أبيب

"أمطار الخميس" تصيب عددا من جنود الاحتلال و4 مستوطنين (فيديو وصور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:28 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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شهدت مناطق مدنية وعسكرية في إسرائيل، اليوم، حالة من الدمار بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأدت الرياح والأمطار إلى وقوع خسائر بشرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب أربعة مستوطنين بسبب الأمطار، كما أصيب عدد من جنود قوات الاحتلال، في لواء "جعفاتي" بعد تدمير خيامهم بفعل الرياح، بالإضافة إلى إصابة جندي أخر على الأقل في قاعدة "كتسيعوت" بالقرب من الحدود المصرية.

وانهارت خدمة الكهرباء داخل العديد من المناطق، إذ انقطع التيار وشهدت الطرق سقوط أشجار ووجهات محلات داخل عدة مستوطنات منها "غوش دان" في تل أبيب، أدت إلى خسائر مادية ضخمة.

وأعلن الاحتلال إغلاق جبل حرمون "جبل الشيخ" الموجود في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمام الزائرين، يومي الجمعة والسبت، لسوء الأحوال الجوية.
"أمطار الخميس" تصيب عددا من جنود الاحتلال و4 مستوطنين (فيديو وصور)
"أمطار الخميس" تصيب عددا من جنود الاحتلال و4 مستوطنين (فيديو وصور)
"أمطار الخميس" تصيب عددا من جنود الاحتلال و4 مستوطنين (فيديو وصور)
"أمطار الخميس" تصيب عددا من جنود الاحتلال و4 مستوطنين (فيديو وصور)

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