إحالة المتهمين بقتل سائق"توك توك" بأبو النمرس للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، المتهمين بقتل الطفل بيشوي سائق توك توك، في منطقة أبو النمرس لسرقته، إلى محكمة الجنايات.



أوضح تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن اسفكسيا الخنق حيث تبين وجود ضغط على المسالك الهوائية العليا بجثة المجنى عليه.



البداية كانت بتلقى مركز شرطة «أبو النمرس»، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل مسقى مياه متفرعة من ترعة الحبس، بدائرة المركز، بالانتقال وإجراء المعاينة، عثر على جثة الطفل ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بالترينج الذي يرتديه، وبفحص بلاغات التغيب بدوائر الأقسام المحيطة، توصل فريق البحث إلى هوية الطفل.



تبين أن الطفل يدعى «بيشوي.م.ع - ١٦ عاما»، مقيم بالطالبية، ويعمل سائق «توك توك».



وكشفت التحريات، التى أجراها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء الحادث كل من «أحمد. ر. ز - ٢١ عاما - عاطل»، وشهرته «عضمة» مقيم بالطالبية، سبق اتهامه في قضيتين، آخرهما مخدرات جنح قسم الطالبية، والآخر يدعى «عاصم. ع - ٢١ عاما - عاطل» وشهرته «الصعيدي»، مقيم بالعنوان ذاته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأنهما استدرجا المجنى عليه، لتوصيلهما إلى المنطقة محل العثور على الجثة، وحال سيرهما قام الأول بخنقه، واستولوا على هاتفه و«التوك توك» قيادته، وإلقاء جثته بمسقى المياه.



وأرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات، لدى شخص يدعى «كريم. ح - ٢٤ عاما- عامل» مقيم بالبدرشين، سبق اتهامه في قضية شروع في سرقة جنح قسم ثان أكتوبر، و«محمد. ج. م - ٣١ عاما - سائق توك توك»، مقيم البدرشين، و«عبدالله. ك - ٢٧ عاما - سائق توك توك»؛ حيث تم ضبطهم ومعهم المسروقات، حيث قام الأول والثانى بشراء التوك توك من المتهمين، بمبلغ ٨ آلاف جنيه، وبيعه للثالث مقابل ١٢ ألف جنيه.