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منوعات

طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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تمكن طيار من الهبوط بطائرته الخفيفة، اضطراريا في مطار كوستاريكا، على الرغم من الخلل الحاصل في منظومة إنزال العجلات.

ووفقا للطيار ألفارو تشافارا (49 سنة)، حدث عطل في منظومة إنزال العجلات للطائرة الخفيفة Piper PA-34 Seneca خلال تحليقها، وعلى متنها أربعة سياح كانوا متوجهين إلى مدينة ألاخويلا، للانتقال منها إلى طائرة متوجهة إلى مدينة هيوستن الأمريكية.

وعندما اكتشف الطيار الخلل، أعطى التوجيهات اللازمة لركاب الطائرة، وبدأ بالتحليق الإضافي للتخلص من الوقود، ومن ثم بدأ ينخفض تدريجيا وتمكن من الهبوط بطائرته وركابها بسلام في المطار، أولا على العشب ومن ثم انتقل إلى مدرج المطار.

كانت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ في انتظار الطائرة.

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