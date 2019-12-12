المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش فى المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع متجول "مسجل خطر"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بتهمة الاتجار المواد المخدرة فى المطرية.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام "حامد.ع" 32 سنة بائع متجول، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.



ومن خلال التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، حيث عثر بحوزته كيلو من مخدر الاستروكس، وبمواجهة اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.