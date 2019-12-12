شكري يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز العلاقات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الصومال الشقيقة، قيادةً وشعبًا، كما بحث الوزيران سٌبل تعزيز آليات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة.



وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مُستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق المشترك في موضوع أمن البحر الأحمر.