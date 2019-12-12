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عبدالرحيم طايع يكتب.. سابع جار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جريدة الدستور
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لدى المصريين يقين كامل بأهمية الجار فى السكن، وفى مأثوراتهم الشعبية «الجار قبل الدار»، ويقين موازٍ بالحرص على خلق علاقة طيبة مع الجيران، وفى المأثورات نفسها «النبى وصَّى على سابع جار»، وبين اليقينين، وما أغلاهما فى الحقيقة وما أحلى معنييهما، فقد «الجِوَار» مقوماته بكامل الأسى والأسف، وفقد الناس بفقده أقرب مدد وسند، مما كان يوفر على الجميع عناء انتظار غوث بعيد أو السعى باحثين عنه بين الأهل والأقرباء.
غاب الجار عن جاره غيابًا كليًا منذ سنوات عديدة، لو شئنا الدقة والأمانة، أو ظل موجودًا لكنه وجود كعدمه بل وجود مزعج. إذ غالبًا ما يعانى جاره من سوء معشره، وقد حدث الأمران السلبيان مع التغيرات التى طرأت على المجتمع، فطغت الماديات على القيم المعنوية، وجعلت الأنانية فى الصدارة، كما جعلت الناس يتحفظون من المخالطة فى السكن، مخافة أن ينبنى على ذلك فساد ما وأن يلاموا بسببه، ولم يكن مثل هذا التفكير يجرى فى الماضى لكنه جرى فعليًا، لأن الفترات الأخيرة، بمستجداتها، أقل نقاء من الزمن الغابر بكثير.
كانت الأزمنة القديمة أكثر تمسكًا بالجوار ومعرفة بقيمته، والجار كان أحد أفراد أسرة من يجاورهم، فلا يغيب عنه شىء من أحوالهم، ولا يتوانى عن التدخل اللطيف المحسوب لحل مشكلاتهم وعن مشاركتهم فى مناسباتهم السارة والحزينة.. فى أزمنة كتلك، أو أزمنة تقتدى بتلك الأزمنة، لحَّن الموسيقار الراحل عبدالعظيم عويضة أغنية «الجيرة والعِشْرة»، من كلمات الشاعر الكبير الراحل فؤاد حداد، وغناها النجم محمد منير، ضمن أغنيات ألبومه «برىء»، إنتاج عام ١٩٨٦، وكانت من أنجح الأغانى فى وقتها وأشدها جذبًا للأسماع: فى كل حى ولد عِتْرة وصبيّة حنان/ وكلّنا جيرة وعشرة وأهل وخلَّان.
كان الشارع كله فى الماضى كتلة واحدة، لا البيت وحده ولا مجموعة البيوت المتجاورة وحدها، كتلة أساسها دراية أفراد المجتمع الصغير الذى يضمه الشارع ببعضهم على الوجه الأتم، وقوامها الود الصافى والاحترام والتعاون والعطف، فلا يستطيع غريب أن يقتحم شارعًا من الشوارع مهما تكن قوته للاعتداء على بعض قاطنيه؛ لأنه يعلم فداحة المجازفة لوفرة الحماية وصدقها. صرت تسأل الآن عن شخص معين فى منطقة ما باسمه وصفته؛ فلا تستدل عليه، وقد يكون السؤال فى مطعم ومقهى يعلوهما الشخص الذى تسأل حائرًا عن عنوانه.. وصار عاديًا تمامًا أن ترى غرباء يتبعون فتاة إلى قرب بيتها بالمعاكسة البذيئة وربما التحرش الجسدى.
سمعت حكاية جرت وقائعها فى إحدى المحافظات الساحلية، والعهدة على الراوى كما يقال، حيث دخل شخص ليشترى سجائر من أحد المحلات فى الصباح الباكر، فقال له صاحب المحل: سبقك إلىّ شخص بعت له ما أراد واستفتحت به، لكن المحل الذى يجاورنى لم يدخل إليه زبون حتى الساعة كما لاحظت من مقعدى الذى أمام محلى؛ فليتك تبدأ يومك من عنده فيستفتح هو الآخر.. وتحل بنا البركة جميعًا!
حكاية بسيطة للغاية ومقبولة تمامًا، لأنه ليس فيها ما يشير إلى استحالة وقوعها لكنها فردية، ومتعشَّم فى تعميمها، بكل تأكيد، فى الإسكندرية التى قيل لى إنها وقعت فيها، وفى القاهرة والصعيد والدلتا وكل مكان بوطننا الرحب العزيز. ففيها ما فيها من الخير والنفع والإيثار.
الجار ممدوح بجاره ومذموم به أيضًا، بحسب المعاملة بينهما، ولا يصح أن ننسى بديهية كهذه البديهية. فجيراننا هم أول شهود لنا أو علينا، والعكس طبعًا، وإذا كانت حياتنا تمضى بين أيديهم، فإن أدنى الأيدى إلى نعوشنا هى هذه الأيدى نفسها، ولو سقط جار من حسابات جاره، فقد سقط من حسابات حيِّه السكنى بكامله ومدينته بل وطنه.
الاستعادة يسيرة، أعنى استعادة ما كان من البرِّ بين الجيران، ولا يجب أن نتصورها صعبة لئلا يضيع منا الأمل، الاستعادة تكون بتفهم الصلة الوطيدة بين البشر المتجاورين. فليس الرابط بينهم مبنى محضًا يجمعهم، لكن الصورة الأعمق لهذا المبنى أنه حائط للستر لا الحجب، يستر عورات الأرواح والأجساد، لكن لا يحجب الاتحاد والالتئام بكل أشكالهما الطبيعية.
إن الألصق بالإنسان هم جيرانه وهم أولى الناس به بحكم هذا الدُّنوِّ الشديد، وليته يكون دُنُوًا حميميًا، فيجعل الإنسانية كلها فى إحساس مستمر بالعناية والأمان.

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