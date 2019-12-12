إنقاذ شخصين انهار عليهما منزل من 3 طوابق ببولاق أبو العلا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ شخصين انهار عليهما عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا.



تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة مفاده انهيار منزل بشارع بولاق الجديد بمنطقة بولاق أبو العلاـ وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتبين انهيار عقار مكون من طابق أرضى ودورين أعلاه، وتم انتشال شخصين أحياء من أسفله ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

