داعية: لا يجوز حذف أجزاء من التراث أو التلاعب فيها

قال الشيخ يوسف السعداوي، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز التلاعب في نصوص التراث أو حذفها أو شطبها حتى إن خالفناها أو رفضناها وإن لم توافقنا في ظروفنا إن أُسيء فهمها أيضا.



وأضاف السعداوي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، إن وُجد بالتراث ما يُسىء فهمه أو به وجهة نظر، فليس هناك مانع أن نقف عند حد وجهة النظر هذه، ونقيم هل هي تتماشى معنا أم لا.



وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة عدم حذف النص مطلقا، مشيرًا إلى أن حذفه مشكلة كبيرة.

