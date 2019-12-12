وزيرة المرأة التونسية: وضع خطة متعددة الجوانب للطفولة المبكرة

قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن التونسية، نزيهة العبيدي، إن هناك استراتيجية وطنية لجعل المجتمع متوازن دون إقصاء أي طرف فيه.



وأشارت خلال لقاء لها في قناة الغد، إلى أن الوزارة تعمل على التآلف بين كل أفراد المجتمع، وأنها بوابة تُبيّن للعالم مدى اهتمام تونس بمختلف الشرائح، واهتمامها بأنها تسير نحو منهج يُحترم فيه حق الإنسان أولا، وتعمل على تطوير العقليات وإعطاء كل ذي حق حقه على أساس المساواة في الإنسانية لا على الاختلاف في الجنس.



وأضافت الوزيرة نزيهة العبيدي، أن ملف الطفولة له الأولوية بالنسبة للوزارة، وتم وضع خطة وطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة، وتم استحداث إجازة خاصة بالطفولة المبكرة التي تنطلق منذ الولادة حتى عمر الخمس سنوات.



وأكدت أنه كان من الضروري العمل على حماية الطفولة، وإعداد برنامج طفولة مبني على أساس المساواة والاعتراف بالحق والاحترام المتبادل وهي خطة متعددة القطاعات.



وأشارت العبيدي، إلى أن قطاع الطفولة في تونس يشمل الروضات الخاصة والروضات العامة ومراكز لإدماج الأطفال، لافتة إلى أنها منذ بداية توليها الحقيبة في عام 2016 كان هناك ألف طفل يتمتعون بمنحة الروضة، ووصل عددهم الآن إلى 10 آلاف، مضيفة أنها تأمل في أن تضم مظلة الروضة الخاصة 50% من الأطفال، مؤكدة أن الدولة تتكفل بمنحة الروضة وبذلت جهدا كبيرا في تغطية هذا المشروع من ضمن المشروعات التي وضعتها لحماية الأطفال ومختلف الفئات الاجتماعية في تونس.

