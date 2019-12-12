السيادة السوداني: تقدم في المفاوضات مع "الحركة الشعبية - جناح الحلو"

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، حدوث تقدم في المفاوضات الجارية، في جوبا، بين وفد الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال - جناح عبدالعزيز الحلو"، في أعقاب جلسة مفاوضات عقدت اليوم الخميس، بحضور وفد الوساطة برئاسة توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السوداني للشئون الأمنية.



وقال رئيس وفد الحكومة في الجلسة محمد حسن التعايشي - في بيان صادر عن مجلس السيادة - إن وفد الحركة الشعبية قدم مقترحا لاتفاق إطاري سيتم التفاوض المباشر حوله صباح غد، بعد ترجمة بعض الموضوعات الواردة فيه.



وأشار إلى إحراز تقدم كبير خلال التفاوض في ملف المنطقتين (جبال النوبة وجنوب كردفان)، يبشر بالوصول إلى اتفاق حوله في القريب العاجل.



وأضاف التعايشي أن المفاوضات تسودها روح عظيمة، واستعداد كبير من كل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقي يعالج مشكلة الحرب بالبلاد، لافتا إلى أن الإرادة السياسية والدعم الفني الكبيرين اللذين تقدمها الوساطة والأمم المتحدة و"يوناميد"، سيسهم بصورة كبيرة في إنجاح التفاوض والوصول إلى الاتفاق المنشود.



ولفت التعايشي إلى أن التفاوض يهدف للوصول إلى اتفاق حول طبيعة الدولة، أي كان اسمها، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الحكومة والحركة الشعبية في هذا الشأن.



وشدد عضو مجلس السيادة على أهمية مشاركة كافة الحركات الأخرى باعتبارها تمثل جزءا مهما من عملية السلام بالبلاد.