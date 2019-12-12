محافظ قنا يستعرض ملف الأمن الغذائى

بحث محافظ قنا أشرف الداودي، مع محمد رمضان مدير مشروعات الأمن الغذائي في المحافظة، ملف الأمن الغذائي وعدد من المشروعات القائمة وأنواعها والمنتجات التي تقدمها وإمكانية تطويرها للارتقاء بمعدلات الإنتاج وتوفير مختلف المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.



وأوضح المحافظ- خلال لقائه مع مدير مشروعات الأمن الغذائي اليوم الخميس- أن المحافظة تمتلك 10 مشروعات أمن غذائي تضم (محطة الألبان رقم 1- محطة الالبان رقم 2- مزرعة النخيل والصوبات الزراعية- مشروع انتاج البيض-مصنع الألبان- المزرعة السمكية- مصنع العلف- المجزر الآلي للدواجن- مشروع تسمين الدواجن- محطة تسمين العجول بالمراشدة).



وقال: "إننا سنقوم بوضع دراسة لتحديد إمكانية إقامة مشروعات الامن الغذائي في مختلف المراكز حتي نستطيع تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المدن".

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بوضع خطة لاستغلال المساحات الفارغة بمنطقة المعنا في إقامة المزيد من الصوبات الزراعية لتوفير كميات أكبر من الخضروات والفواكه، مشيرًا إلى أن جمعية النداء ستقوم بإنشاء حوضين جديدين لتربية الأسماك في مشروع المزرعة السمكية لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

وأشار إلى سعي المحافظة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك المشروعات وزيادة منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي ويلبي رغبات المواطنين.