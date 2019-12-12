ظلم تميم.. ترك شعبه يعانى واشترى منزلًا بـ17 مليون دولار بغرناطة

رغم ازدياد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدوحة، عقب مقاطعة دول التحالف لها، إلا أن أقطاب النظام القطري يعيشون في وادٍ آخر، حيث تركوا المعاناة للشعب القطري، وكأنهم لم يروا أي أزمات، وذهبوا ليبحثوا عن متعتهم واختلاس الأموال وشراء القصور والأماكن باهظة الثمن.



اشترى أمير قطر منزلًا فخمًا فى مدينة غرناطة الإسبانية بقيمة 17 مليون دولار، حيث يشغل مساحة قدرها 7 آلاف متر مربع، فيما تتواصل معاناة أحياء كاملة في العاصمة القطرية من اختفاء خدمات الصرف الصحي، مع تفاقم شكاوى عديدة من المواطنين القطريين، ومنهم الموظفون المتقاعدون من ضعف المستحقات المالية التي يحصلون عليها، ما دفعهم للشكوى أمام أبواب المسئولين دون جدوى.