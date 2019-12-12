سيناتور أمريكي يطالب بفرض عقوبات على تركيا: "تهدد مصالحنا"

شن ميت رومني، السيناتور الأمريكي الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2012، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، مطالبًا بفرض عقوبات على تركيا ردًا على ممارساتها العدوانية في المنطقة.



وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "غزت تركيا سوريا، وهاجمت حلفاءنا الأكراد، وتختبر أنظمة الصواريخ الروسية، وهي أعمال تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي".



وتابع: "أحث زملائي على دعم العقوبات التي أقرتها لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ؛ لإثناء تركيا عن ممارساتها العدوانية".



وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس قد أقرت مساء أمس قانون العقوبات على تركيا، ومن المتوقع عرض القانون للتصويت على الكونجرس بالكامل في أقرب وقت، وهي الخطوة التي هددت تركيا بالرد عليها من خلال حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الجوية التركية.