ابتكرت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، برئاسة أسامة سلطان، ترمومتر أسبوعي لقياس المستويات السعرية للسلع المتداولة في أسواق المحافظة؛ للتعرف بدقة على أسباب التغيرات السعرية بشكل متتالي، من خلال تحليل أسباب تلك التغيرات.



ومن خلال المؤشر السنوي، يمكن قياس مستوى التضخم الحالي في كل قطاع والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار بما يعطي مؤشرات في غاية الأهمية للدولة ورجال الأعمال والمستثمرين، ومعرفة المشاكل اليومية التي تواجه السلع المختلفة.



وأكد ياسر الشاذلي، مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة، أن الترمومترهو مؤشر إلكتروني من ابتكارالإدارة يقيس المستويات السعرية ارتفاعًا وانخفاضًا على مدار سلسلة زمنية مقسم إلى 4 قطاعات (غذائي - غير غذائي - صناعي - مواد بناء) ويتضمن كل قطاع عددًا من السلع الأكثر تعبيرًا عن القطاع بنقاط وأوزان نسبية تختلف حسب أهمية السلعة ودرجة استهلاكها وحجم الانفاق عليها لدى المستهلك النهائي، ويمثل كل قطاع وزنًا نسبيًا من المؤشر العام الذي بدأ بـ١٠٠٠٠ نقطة عام 2006.



تم إعطاء عدد من النقاط لكل سلعة تمثل أوزانا نسبية لتلك السلعة مقارنة بالسلع الأخرى في نفس القطاع، ومقارنة بمجموع نقاط السلع التي يتضمنها المؤشر العام لترمومتر السوق.



ومن خلال رصد أسعار تلك السلع بصورة دورية (أسعار مستقاة من أسواق عمومية) تتأثر عدد نقاطها بالزيادة عند ارتفاع سعرها ونقصها عند انخفاض السعر، المؤشرات الفرعية، وكذلك المؤشر العام الذي هو عبارة عن مؤشر مجمع.



وبالتالي يتم التوصل إلى عدد النقاط الإجمالية.بما يمكن من معرفة مستوى التضخم السعري بشكل تفصيلي.