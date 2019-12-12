جنسيات مختلفة تشارك في ورشة "سبل التعاون بين الشباب الأفريقي"

شهد اليوم الثالث من النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مصر، عدة فعاليات وورش جاء على رأسها ورشة اليوم الخميس تحت عنوان "سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية"،



وتناولت التحديات التي يواجهها الشباب الافريقي وايضا البحث عن كيفية التغلب على هذه التحديات من وجهة نظرهم كشباب وكذلك دور الحكومات، فضلا عن المشاركة الكبيرة متنوعة الثقافات من الشباب، حسبما قالت هبة عاصم، باحثة متخصصة فى الشئون الأفريقية.



وأكدت عاصم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك جنسيات مختلفة تشارك في الجلسة وخرجت نماذج ناجحة لشرح تجاربهم والاستفادة من القضايا والحلول المختلفة وكيفية إدارة المواقف.



وأوضحت أنه تم التركيز على أن هناك شباب واعد وقادر على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الدول وكيفية بناء الذات.