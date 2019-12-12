نشطاء لـ"جمال عيد": الفوضى هدفك لأنك لا تتعايش إلا مع الخراب

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي الحقوقي جمال عيد، ووجهوا له رسائل وصفوها بالكاشفة لكذبه ونضاله الافتراضي وتقاريره الملفقة لجهات خارجية، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.



كتب النشطاء: "أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى؟ ورغم أن الإجابة معروفة ولا تحتاج الكثير من الذكاء، لأن هناك احتمالين لا ثالث لهما، أما الفوضى هي هدفك لأنك لا تستطيع أن تتعايش إلا مع الخراب والدمار والاحتراب الداخلي وفرض الخارج وصايته على بلدك وأبناء وطنك إذا كنت في الأصل تؤمن ومن على شاكلتك بالأوطان، أو أنك أعددت حقائبك انتظارًا لتلك اللحظة التي تغادر فيها تاركًا الجميع غارق في مستنقع الوهم الذي صورته لهم بالتضليل والخداع على منصات إعلام الخراب وقت لا ينفعهم الندم".

