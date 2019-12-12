انتخابات بريطانيا.. تزايد أعداد المصوتين وجهاز مشبوه أمام مركز اقتراع

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، عن تزايد أعداد البريطانيين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في الفترة المسائية، فيما اعتبرته "يوم تاريخي لبريطانيا".



وقالت الصحيفة، إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد العثور على جهاز مشبوه في مركز اقتراع في ماذرويل، باسكتلندا، وتم استدعاءه.



وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الناخبين يواجهون خيارا تاريخيا حقيقا.



ولم يحصل جونسون على الأغلبية في البرلمان الأخير، وأصبح في موقف حرج بعد فقدان دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي، بسبب مخاوف بشأن كيفية معاملة أيرلندا الشمالية في ظل اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي.