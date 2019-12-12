بالصور.. مدبولى ورئيس السنغال يزوران المزرعة الشمسية فى "بنبان"

استقبل هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان، وممثل شركة إنفينتى سولار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس ماكي سال، رئيس دولة السنغال، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمزرعة الشمسية الأكبر عالميًا فى غرب محافظة أسوان، ظهر اليوم.



جاءت زيارة رئيس الوزراء والرئيس السنغالي على هامش إقامة فعاليات منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا"، والذي عقد على مدار يومين في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري.



تناولت جلسات المنتدى موضوعات: "نحو إطار إقليمي للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن في منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية".