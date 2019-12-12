نقيب الأطباء لزملائه: اهتموا بجودة الخدمة الطبية للمرضى

وجّه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الشكر إلى وزيرة الصحة والسكان، لدعوة النقابة لحضور هذا اليوم التعريفي ببرنامج الزمالة المصرية، كما وجه الشكر للوزيرة على سرعة الاستجابة لعدد من مطالب نقابة الأطباء بخصوص نظام التدريب الجديد.

وأوضح أنه يقع على عاتق كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والزمالة المصرية معًا، مسئولية كبيرة تجاه الأطباء، وحل ما يواجههم من تحديات بالنظام الجديد، لافتًا إلى أن المعيار الأساسي في نظام التدريب الجديد هو ضمان مستوى وأماكن التدريب للأطباء، قائلًا: "أنا متفائل جدًا بما يحدث ببرنامج الزمالة"، ناصحًا شباب الأطباء بضرورة الاهتمام بجودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، تزامنًا مع تلقيهم البرامج التدريبية".