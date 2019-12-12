"ساويرس" يستعرض خطوات تدريب الأطباء في اليوم التعريفي للزمالة

استعرض الدكتور عماد ساويرس، رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية، خطوات ونظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وسيتم تعريف الأطباء بشكل عام على التخصصات، ثم التعريف بكل تخصص على حدة، ويشمل النظام الدوري للأطباء في المستشفيات، والوحدات واكتساب المهارات المختلفة.



أضاف: أن التدريب سيكون بنظام الساعات المعتمدة، والتي سيجري توزيعها بين أيام التدريب في كل من العيادة، والمستشفى، والعمليات والاجتماعات والأنشطة التعليمية، وسيقوم المُدرب بكتابة تقرير عن المتدرب ببرنامج الزمالة المصرية أثناء متابعة العملية التعليمية، كما سيشرف متخصص من الزمالة، ومن المجلس العلمي الخاص بكل تخصص طبي على العملية التعليمية والأطباء من خلال زيارة دورية للمستشفيات، كما سيقوم بالاستماع إلى مقترحات الأطباء، وحل أى مشكلات قد تواجههم.



وطرح عدد من الأطباء، تساؤلاتهم واستفساراتهم عن البرنامج التدريبي الجديد، أجاب عليها الدكتور مجدي الصيرفي، والدكتورة سحر حلمي، مؤكدان حرصهما على التواصل الدائم مع جميع الأطباء، لإيضاح الأمور كافة، والإجابة عن أي استفسارات.