الصحة: الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء عبر موقع برنامج الزمالة

أكدت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، مدير إدارة التكليف، أنه فور الانتهاء من اعتماد قرار تكليف الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء ومسوغات التعيين المطلوبة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الزمالة المصرية.



وأشارت حلمي إلى أنه ستكون هناك لجنة فرعية ممثلة لبرنامج الزمالة في كل محافظة تضم ممثلًا عن إدارة شؤون مقدمي الخدمة الطبية، لافتةً إلى أن نظام التوزيع سيكون مركزيًا من خلال الزمالة وليس المديرية، وسيتم إيضاحه عن طريق الموقع الإلكتروني.



وقالت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة إنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة، ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش، جار الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التي قضاها الطبيب بتلك المستشفيات، في نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.