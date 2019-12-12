رسالة لـ"منى سيف": شقيقك الإرهابي يحاكم أمام القضاء العادل

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية حصر أمن الدولة العليا، بتهمة التحريض على التظاهر، بسبب دفاعها المستميت عن العناصر الإرهابية المحبوسين على ذمم قضايا إرهاب.



ووجه المدونون عدة أسئلة لـ"سيف" بسبب تبنيها الدفاع عن حقوق الإرهاب في محاولة لتفسير ما تكتبه بدأت باستفسار: "أما زالت أحلام اليقظة الإخوانية التي تدونيها على السوشيال ميديا مسيطرة على عقلك؟ وهل لأرائك الشاذة تلك علاقة بأن شقيقك إرهابي يحاكم الآن أمام القضاء؟".



وأضاف المدونون: "ألا ترين أن أحلامك غير المشروعة بانتهاك القانون وإطلاق سراح إرهابيين لن تتحقق إلا على جثث شرفاء الوطن الذين ضحوا بحياتهم لحمايتنا من الإرهابيين أمثال شقيقك، فهل يستوي من قدموا أرواحهم فداءً لمصر وشعبها بالإرهابيين أمثال شقيقك فهل هم سواء الإرهابي أم شهيد الوطن؟".



واختتم النشطاء رسالتهم لـ"سيف"، بأن تعاطفك المزعوم مع الإرهابيين مريب وحجتك في الدفاع عنهم كاذبة فهم يحاكمون أمام القضاء الطبيعي العادل وليس محاكم التفتيش، متسائلين: من صور لكي أنهم مظلومين أو يعانون في السجون هل تلك أضغاث أحلام أم أنكي متابعة جيدة لمنابر الإخوان الإعلامية ومعلوماتهم الكاذبة.