القصة الكاملة لخلاف أقطاب النظام القطرى: ورطتنى فى فضائح أمنية

عقب تدبيرهم مؤامرات عديدة ضد الشعوب العربية، خاصة دول التحالف، سرعان ما كبّد هذا الصراع النظام القطري خسائر فادحة، ما تسبب في خلاف بين رءوس النظام القطري، المتمثل في تميم وحمد بن جاسم.



تسعى رءوس النظام في قطر لفرض الكتمان على خلاف متصاعد بين الأمير تميم وحمد بن جاسم ، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، حيث يرى تميم أن "حمد" ورط نظامه في ملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة؛ نتيجة دعمه الإرهاب وتورطه في قضايا فساد، وفي مقدمتها فضيحة بنك "باركليز" البريطاني والتحقيقات الجارية حول دور بنك "الريان" القطري في تمويل الجماعات الإرهابية في أوروبا.



يعتبر "تميم" أن هذه الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه، والتي أهدر "حمد" الجانب الأكبر منها على مغامرات غير محسوبة.